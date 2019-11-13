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вчера 17:00
Б/у мобильники, сигареты и лекарства нелегально пытались ввезти в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов сообщили о попытке нелегального провоза гаджетов и сигарет на территорию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.
«Перевозчики не задекларировали в установленной форме товар, тем самым скрыв факт ввоза гаджетов и аксессуаров к ним. Товар был обнаружен при досмотре на сканере «Rapiscan»», - говорится в информационном сообщении.
В частности, на таможенном посту МЦПС «Хоргос» при въезде в РК из КНР сотрудниками таможенного поста МЦПС «Хоргос» совместно с сотрудниками в/ч 2088 ПС КНБ РК и ДЭР по Алматинской области задержаны и изъяты: 745 блоков сигарет разных марок общим весом 103 кг; 148 с отовых телефонов б/у разных моделей и марок; 6 245 USB-накопителей («флешек»); 199 м икросхем к GSM-модулю; л екарства китайского происхождения общим весом 112,5 кг.
«В настоящее время задержанный товар помещен на СВХ, определяется таможенная стоимость товара и выясняются все обстоятельства дела, после чего все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», - добавили в пресс-службе КГД.
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