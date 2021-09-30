Б.Тлепов: Важно взаимодействие государства и НПО в решении социально значимых вопросов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова на площадке Центра поддержки гражданских инициатив состоялась встреча с представителями неправительственных организаций, передает МИА «Казинформ».

Обсуждены вопросы о ходе исполнения проектов, реализуемых по заказу Министерства.

Болат Тлепов отметил важность взаимодействия в решении социально значимых вопросов. «Стать грантополучателем не просто большая ответственность. Все проекты, оперируемые Центром поддержки гражданских инициатив, очень важны с точки зрения социальной нагрузки. И во время исполнения задач в рамках проектов НПО сталкиваются с различными преградами. Мы сегодня собрались, чтобы узнать об этих моментах, выработать пути их решения», - сказал вице-министр.

В свою очередь, представители НПО проинформировали о ходе реализации проектов, направленных на поддержку населения в сферах здравоохранения, правовой и психологической помощи, системы общественного контроля, волонтерской деятельности, сохранения объектов истории и культуры, социального предпринимательства, медиации.

Председатель Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас отметила, что, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией, темпы реализации проектов не упали.

«Сейчас мы являемся операторами 51 проекта. В рамках всех проектов запланирована выдача 298 малых грантов на сумму 187, 5 млн тенге. По обратной связи с нашими партнерами мы видим, что с ухудшением эпидемиологической ситуации летом многие активности были перенесены на осенний период. Поэтому сейчас мы увеличиваем темпы реализации», - сообщила она.

По итогам мероприятия было принято решение о проведении заслушиваний промежуточных итогов по проектам, реализуемым при финансовой помощи Центра поддержки гражданских инициатив. Следующий раунд обсуждений запланирован на октябрь.

Во встрече приняли участие представители таких НПО, как «Центр прикладных исследований «TALAP», «Гражданский Альянс Казахстана», «Фонд общественно значимых инициатив», «Национальная волонтерская сеть», «Центр социального анализа и партнерства», «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области», «Межрегиональный центр медиации «МИР», «Центр гражданской инициативы», ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» и ОФ «Волонтеры Кызылорды».