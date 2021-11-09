Азы отраслевой журналистики в Казахстане прошли более 4000 специалистов в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством информации и общественного развития РК реализуется масштабная работа по подготовке специалистов отраслевой журналистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИОР в Facebook.

Только в 2021 году благодаря совместным усилиям с ведущими вузами Казахстана более 4000 журналистов как государственных, так и частных СМИ на бесплатной основе прошли обучение по освещению важных сфер социально-экономической жизни страны. Ожидается, что подготовленные журналисты внесут весомый вклад в развитие казахстанского сегмента СМИ и социальных сетей в борьбе с дезинформацией, а также во всестороннем объективном информационном просвещении казахстанцев.

В целом, уже сейчас журналисты республиканских и региональных медиа прошли обучение по азам и особенностям информационного освещения вопросов медицины, межэтнических отношений, религии, IT-сферы, экологии, аграрного сектора, финансов и экономики, юриспруденции.

Коучами тренингов и семинаров стали ведущие преподаватели КазНУ имени Аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Гумилева, КазНМУ имени С.Асфендиярова, КазГЮУ имени М.Нарикбаева, Международного университета информационных технологий, Университета Международного бизнеса, СКУ имени М. Козыбаева.

Отдельно стоит отметить, что с сентября 2021 года года запущены две новые образовательные программы: «Журналистика: аналитика и расследования» для студентов бакалавриата, инициированной КазГЮУ им. М.Нарикбаева, а также для студентов магистратуры КазНУ им.Аль-Фараби

«Экологическая журналистика». Так, развитие экологической журналистики должно содействовать повышению осведомленности, стимулировать казахстанцев действовать на благо окружающей их среды.

Кроме того, Министерством на базе корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» была запущена мультимедийная образовательно-информационная платформа для организации и проведения обучения медиаспециалистов.

Важной организационной частью развития отраслевой журналистики стало заключение соглашения между Министерством, отраслевыми организациями и отраслевыми профессиональными союзами на 2021-2023 годы. Ожидается, что соглашение определит общие принципы регулирования социально-экономических и трудовых отношений, взаимные обязательства и ответственность сторон по подготовке отраслевых журналистов.