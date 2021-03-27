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    20:52, 26 Март 2021 | GMT +6

    АЗРК: 12 предпринимателей исполнили уведомления о снижении цен на продукты питания раньше срока

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 предпринимателей исполнили уведомления Агентства по защите и развитию конкуренции по ценам на продукты питания раньше установленного срока. В Шымкенте и Акмолинской области производители яиц снизили цену на 5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    На текущей неделе, в рамках проводимой работы по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары, Агентством по защите и развитию конкуренции вынесено 14 новых уведомлений субъектам рынка о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции (4 – по куриным яйцам в СКО, 4 - по сахару в Жамбылской области и ЗКО, 3 – по подсолнечному маслу в ВКО, СКО и в Атырауской области, 2 - по молочной продукции, 1 – по мясу птицы в г. Шымкенте).

    С учетом 25 ранее вынесенных уведомлений общее число составило 39 уведомлений. Из них 12 уведомлений о принятии мер по устранению признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции исполнены (5 - по куриным яйцам в г. Шымкенте, Костанайской, Атырауской, Жамбылской областях, 3 - по сахару в Жамбылской и Карагандинской областях, 2 - по гречневой крупе в Карагандинской области, 2 - по маслу подсолнечному в г. Шымкенте, Карагандинской области).

    При этом стоит отметить, что 12 субъектов рынка исполнили уведомления и снизили цену раньше положенного 30-дневного срока. Вместе с тем, согласно статистическим данным, на 25 марта т.г., наблюдается тенденция снижения цен на яйца куриные: за неделю, с 16 по 25 марта т.г., снижение цен на яйцо составило 0,2%.

    По-прежнему проводятся 6 расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции (2 - по хлебу, 2 – по подсолнечному маслу, 2 – в отношении торговых сетей).


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