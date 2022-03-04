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    13:10, 04 Март 2022 | GMT +6

    Азиз Искаков назначен директором научно-исследовательского центра «Молодежь»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Президентского молодежного кадрового резерва Азиз Искаков назначен директором научно-исследовательского центра «Молодежь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Приказом председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» член Президентского молодежного кадрового резерва Искаков Азиз Ержанович назначен на должность директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь».

    Искаков Азиз является выпускником Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева (2015, бакалавриат) по специальности «Информационные системы», Университета Нархоз (2018, бакалавриат) по специальности «Экономика» и Уральского государственного экономического университета (2019, магистратура) по специальности «Управление проектами и программами».

    Ранее занимал должность исполнительного директора Qazaqstan Institute of Social Studies. Также является членом совета директоров Toraighyrov University и Павлодарского педагогического университета.

    Работал на различных аналитических и руководящих должностях в Институте экономических исследований, Институте евразийской интеграции, Холдинге «Зерде» и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Занимал производственные и административные должности в подразделениях Корпорации «Казахмыс» и Казахстанского монетного двора.

    В разные годы выступал консультантом, национальным экспертом в проектах Европейского банка реконструкции и развития, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и других казахстанских и международных организаций.

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