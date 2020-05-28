Азия может стать новым местом развития глобальной конкуренции - Андрей Быстрицкий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Азия может стать новым местом развития глобальной конкуренции. Такое мнение на онлайн-конференции «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии» выразил председатель Совета Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что наша дискуссия была содержательной и интересной. В дискуссии мне показалось важным то, что Азия может стать новым местом развития глобальной конкуренции. В силу коронавируса она может обрести новые качества. Как мне кажется, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) – это ситуация колоссальных вызовов, потому что оно во многом связано с внутренним состоянием государства, есть главный вызов, чтобы дать возможность развитию нового проекта. Но этого надо достичь и добиться», - подчеркнул Андрей Быстрицкий.

Он также считает, что колоссальных изменений в поведении людей не будет.

«Я не думаю, что будут какие-то колоссальные изменения в поведении людей. Люди будут скорее вести себя также, как вели раньше, так как раньше на них не подействовали ни чума, ни голод, ни что-то другое. Человеческая природа - она крайне устойчивая. Природа обществ больше подвержена влияниям. Стоит вопрос: как сблизить природу человека и общественную жизнь, как регулировать наши взаимные отношения. Как мне кажется, нужно продолжать, чаще организовывать такие дискуссии. Кроме того, необходимо думать о форме, содержании дискуссии. Очень важно сделать ее продуктивной, чтобы после окончания оставалось ощущение участия», - добавил в завершение председатель клуба.

Напомним, сегодня Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО) на официальном сайте клуба провели совместную онлайн-конференцию «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии». После завершения конференции состоялась сессия «вопрос-ответ», в ходе которой были обсуждены острые вопросы многостороннего сотрудничества Казахстана и России.

Фото: cmd.hse.ru