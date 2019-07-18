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Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году

Автор:  
Асхат Ахметбеков
18 Июля 2019, 19:39
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Казахстан в 2019 году на уровне 3,6%, в 2020 году - 3,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на банк.

В дополнении к своему отчету «Обзор развития Азии» АБР сохраняет прогноз роста для развивающихся стран Азии на уровне 5,7% в 2019 году и 5,6% - в 2020 году, оставив без изменений свой апрельский прогноз.

Вместе с тем в Центральной Азии прогноз роста на 2019 год был повышен до 4,3% в связи с улучшением прогноза по Казахстану.

«Прогноз роста по Казахстану на 2019 год был слегка повышен до 3,6%. Прогноз роста Центральной Азии в 4,2% на 2020 год не изменился с апреля. Прогноз роста по Казахстану на 2020 год также остался без изменений на уровне 3,3%. Прогноз инфляции по Казахстану был понижен с 6% до 5,5% на 2019 год и с 5,5% до 5% на 2020 год», - говорится в сообщении АБР.

Напомним, в отчете Азиатского банка развития банка, опубликованном в апреле этого года, банк прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2019 году на уровне 3,5%, в 2020 году - 3,3%. При этом средний уровень инфляции прогнозировался на уровне 6% в 2019 году и 5,5% - в 2020 году.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году. Банк привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. Головной офис АБР находится в столице Филиппин - городе Маниле. Акционерами банка являются 68 государств, 49 из которых расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Казахстан был первой страной Центральной Азии, ставшей членом АБР в 1994 году. За 25 лет партнерства с банком страна получила более 5 млрд долларов США в виде суверенных займов и займов в частном секторе, а также около 50 млн долларов США в качестве грантов технической помощи на поддержку развития транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения, образования, здравоохранения, а также управления финансами и государственным сектором.

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