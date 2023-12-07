Азиатский банк развития поддержит малый и средний бизнес в Узбекистане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в 100 млн долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте банка, передает агентство Kazinform.

По данным сайта, программа АБР хочет помочь Узбекистану решить проблемы развития малого и среднего бизнеса в финансовом секторе, где доминируют банки с высокими процентными ставками и высокими требованиями к залоговому обеспечению.

Евгений Жуков, генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии, сообщил, что данная программа является следующим шагом в развитии малого и среднего предпринимательства в Узбекистане.

— Поскольку страна продолжает реализацию ключевых структурных реформ для перехода от государственной экономики к рыночной экономике с осмотрительной общей макроэкономической позицией, МСП будут играть значительную роль в ускорении диверсифицированного экономического роста, производительности и формальной занятости с добавленной стоимостью, — говорит Жуков.

Это помогает повысить торговую к онкурентоспособность МСП за счет диверсификации экспортной продукции и рынков, а также повышения эффективности за счет цифровизации. Это также способствует развитию востребованных на рынке навыков, особенно среди женщин и молодежи.

— Меры, реализуемые в рамках программы, стимулируют рост малого и среднего бизнеса. В свою очередь, это означает расширение налоговой базы и эффективное использование внутренних ресурсов, — сказала Приянка Суд, главный специалист по развитию частного сектора АБР.

Для информации Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. С тех пор банк предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму 10,8 миллиарда долларов.