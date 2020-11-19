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Азиатский банк развития назначил нового директора в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Ноября 2020, 10:52
Азиатский банк развития назначил нового директора в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский банк развития (АБР) назначил Наримана Маннапбекова в качестве нового директора в Казахстане. Г-н Маннапбеков, вступивший в должность в этом месяце, будет руководить операциями банка в стране, фокусирующимися на поддержке Казахстана в стремлении к диверсифицированному, инклюзивному и экологически устойчивому росту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Я рад продолжить нашу работу со всеми заинтересованными сторонами в Казахстане для дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества в осуществлении целей экономической диверсификации, инклюзивного развития и устойчивого роста, что особенно важно, поскольку в стране принимаются меры по ускорению восстановления экономики от воздействия COVID-19», - сказал г-н Маннапбеков.

Г-н Маннапбеков - экономист с более чем 30-летним опытом работы в инвестиционно-банковской сфере, Правительстве и многосторонних учреждениях. На своей предыдущей должности с 2016 года он работал в качестве директора АБР в Азербайджане, впервые присоединившись к банку десятью годами ранее. С тех пор г-н Маннапбеков работал в различных департаментах АБР и сыграл важную роль в создании новых постоянных представительств банка в Грузии, Армении и Туркменистане.

Г-н Маннапбеков является гражданином Узбекистана и имеет обширные знания о регионе Центральной и Западной Азии. Он возглавлял многочисленные миссии АБР, в том числе в Казахстан, и хорошо осведомлен о делах в стране. Его образование и управленческий опыт, а также знания о политиках и операциях АБР будут играть важную роль в его новой должности.

Казахстан присоединился к АБР в 1994 году, вскоре после обретения независимости. С тех пор АБР предоставлял Казахстану финансовое и техническое содействие, а также экспертную поддержку в рамках своих операций. Приоритетными направлениями для инвестиций являлись поддержка бюджета, транспорт, финансовый сектор, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

Операции АБР в Казахстане реализуются в рамках Страновой стратегии партнерства на 2017–2021 годы, которая опирается на три основных элемента: диверсификация экономики, инклюзивное развитие и устойчивый рост. АБР также поддерживает активное участие Казахстана в Программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

С 1994 года АБР выделил 6,77 млрд долларов США в виде суверенных и несуверенных займов, а также 52,26 млн долларов США на проекты технического содействия, включая софинансирование для Казахстана под управлением АБР.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.


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