Азиатские юношеские параигры пройдут в 2021 году в Бахрейне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский паралимпийский комитет (АПК) объявил о том, что четвертые Азиатские паралимпийские игры пройдут в Королевстве Бахрейн с 1 по 10 декабря 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Казахстана.

Мероприятие организовано совместно с Национальным паралимпийским комитетом (НПК) Бахрейна при поддержке местного правительства.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 800 спортсменов в возрасте до 20 лет в девяти видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, бочча, голбол, пара таэквондо, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис и баскетбол на колясках. Соревнования будут проходить на многочисленных площадках в Халифа спортс-сити – в национальном крытом спортивном объекте, многофункциональном стадионе в городе Мадинат-Иса.

Королевство Бахрейн впервые проведет такое масштабное мероприятие для параспорта.

Планируется, что сборная Казахстана примет участие в количестве около 30 спортсменов в шести видах спорта: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, таэквондо, голбол.

Стоит отметить, что прошлые Азиатские Юношеские Пара игры проходили в 2017 году в Дубае. Наши юниоры выступали в четырех видах спорта: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг. По итогам соревнований спортсмены принесли в копилку сборной 13 медалей различных проб.

Фотографии: пресс-служба Азиатского паралимпийского комитета