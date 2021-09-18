Азиатские пляжные игры перенесены на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатские пляжные игры в китайском городе Санья перенесены на 2023 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новые даты проведения шестых Игр еще не подтверждены, но по итогам последнего заседания Исполнительного совета OCA заявил, что они пройдут в 2023 году.

Санья должна была принять Игры в 2020 году, но из-за кризиса COVID-19 они были перенесены на 2021 год.

Затем в декабре прошлого года OCA объявила, что соревнования не состоятся в перенесенные даты со 2 по 10 апреля этого года и отложены на неопределенный срок.

Региональный орган перенес Игры на 2021 год после того, как правительство Китая запретило проведение большинства международных спортивных мероприятий в 2020 году в связи с глобальным кризисом здравоохранения.

Санья, расположенная на южной оконечности китайского острова Хайнань, станет шестым местом проведения Азиатских пляжных игр. Ожидается, что около 2 000 спортсменов из более чем 40 стран примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта.