Азиатские пляжные игры перенесены на 2023 год
Новые даты проведения шестых Игр еще не подтверждены, но по итогам последнего заседания Исполнительного совета OCA заявил, что они пройдут в 2023 году.
Санья должна была принять Игры в 2020 году, но из-за кризиса COVID-19 они были перенесены на 2021 год.
Затем в декабре прошлого года OCA объявила, что соревнования не состоятся в перенесенные даты со 2 по 10 апреля этого года и отложены на неопределенный срок.
Региональный орган перенес Игры на 2021 год после того, как правительство Китая запретило проведение большинства международных спортивных мероприятий в 2020 году в связи с глобальным кризисом здравоохранения.
Санья, расположенная на южной оконечности китайского острова Хайнань, станет шестым местом проведения Азиатских пляжных игр. Ожидается, что около 2 000 спортсменов из более чем 40 стран примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта.