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    20:37, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Азиада - 2023 в цифрах

    азиада
    Фото: пресс-служба НОК РК

    С 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу проходят XIX Азиатские игры. Более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта, со ссылкой на МТС РК передает МИА «Казинформ».

    Церемония открытия Игр состоялась 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра.

    В Ханчжоу поехали 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды.

    На Азиаде будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по восьми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.

    Также будут разыграны рейтинговые очки по четырем видам спорта: таэквондо, дзюдо, триатлон, бадминтон.

    Азиатские игры — это комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Азиатского континента, проводимые раз в 4 года под руководством Олимпийского совета Азии (ОСА).

    Официально признаны Международным олимпийским комитетом континентальными играми.

    Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.

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