Азиада - 2023 в цифрах

С 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу проходят XIX Азиатские игры. Более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта, со ссылкой на МТС РК передает МИА «Казинформ».

Церемония открытия Игр состоялась 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра.

В Ханчжоу поехали 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды.

На Азиаде будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по восьми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.

Также будут разыграны рейтинговые очки по четырем видам спорта: таэквондо, дзюдо, триатлон, бадминтон.

Азиатские игры — это комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Азиатского континента, проводимые раз в 4 года под руководством Олимпийского совета Азии (ОСА).

Официально признаны Международным олимпийским комитетом континентальными играми.

Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.