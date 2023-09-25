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    22:58, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Азиада-2022: итоги дня

    спорт Минтуризма и спорта
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

    Результаты первого соревновательного дня подвели в Министерстве туризма и спорта РК, передает МИА «Казинформ».

    Первые медали принесли Казахстану дзюдоисты: Абиба Абужакынова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Магжан Шамшадин — бронзу в весе до 60 кг.

    Современное пятиборье: Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин получили олимпийские лицензии по итогам одиночных соревнований.

    Спортивная гимнастика: Нариман Курбанов вышел в финал упражнений на коне.

    Бокс: Ертуган Зейнуллинов прошел в 1/16 финала в весовой категории до 63,5 кг.

    Шахматы: Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева одержали по одной победе в первых двух турах женского шахматного турнира. Среди мужчин две победы на счету Казыбека Ногербека, одна – у Рината Жумабаева.

    Гандбол: женская сборная обыграла на групповом этапе Таиланд – 44:20

    Теннис: Бейбит Жукаев обыграл во втором раунде одиночного разряда Фируза Мухидинова из Таджикистана – 6:0, 6:0. Сразу две наши команды прошли во второй этап мужского парного разряда.

    Пляжный волейбол: пары Н.Алдаш/К.Гурин и С.Богату/Д.Яковлев прошли в четвертьфинал мужского разряда.

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