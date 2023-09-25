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    07:25, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Азиада-2022: Сегодня разыграют 38 комплектов медалей

    Азиада-2022: Сегодня разыграют 38 комплектов медалей
    Фото: Sports.kz

    Продолжаются соревнования на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу: сегодня будет разыграно 38 комплектов медалей в 11 дисциплинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник, 25 сентября, пройдут финальные соревнования по спортивной гимнастике, крикету, велоспорту, фехтованию, стрельбе, гребле, скейтбордингу, дзюдо, плаванию, тхэквондо и ушу.

    На данный моментв медальном зачете Азиады лидирует сборная КНР, в активе которой 20 золотых медалей. На втором месте – команда Южной Кореи, на третьей позиции – Япония. Казахстан на Азиаде-2022 находится на 10 месте.

    Всего на XIX Азиатских играх в Ханчжоу, которые проходят с 23 сентября по 8 октября, будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине. Сборная Казахстана примет участие в 30 видах спорта.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Руслан Сулейменов
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