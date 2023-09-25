Азиада-2022: Сегодня разыграют 38 комплектов медалей

Продолжаются соревнования на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу: сегодня будет разыграно 38 комплектов медалей в 11 дисциплинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник, 25 сентября, пройдут финальные соревнования по спортивной гимнастике, крикету, велоспорту, фехтованию, стрельбе, гребле, скейтбордингу, дзюдо, плаванию, тхэквондо и ушу.

На данный моментв медальном зачете Азиады лидирует сборная КНР, в активе которой 20 золотых медалей. На втором месте – команда Южной Кореи, на третьей позиции – Япония. Казахстан на Азиаде-2022 находится на 10 месте.

Всего на XIX Азиатских играх в Ханчжоу, которые проходят с 23 сентября по 8 октября, будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине. Сборная Казахстана примет участие в 30 видах спорта.