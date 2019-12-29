Ажиотажа в аэропорту нет - МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию об ажиотаже возле билетных касс в аэропорту Алматы прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».
«В настоящее время среди пользователей социальных сетей распространяется информация и видеоматериалы о массовых скоплениях и ажиотажа вокруг касс в аэропорту г. Алматы. Призываем граждан не полагаться на недостоверные сведения, получаемые из социальных сетей, а опираться на официальную информацию. Аэропорты и кассы по продажам билетов работают в штатном режиме, ажиотажа не наблюдается», - сообщила пресс-служба МИИР РК.
В подтверждение ведомство опубликовало актуальное видео о текущей ситуации в аэропортах Алматы и Нур-Султана.
«Оперативная обстановка в аэропортах страны и в кассах находится под контролем руководства воздушных гаваней, представителей авиакомпаний и компетентных государственных органов», - заверили в МИИР.
Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться к представителям аэропортов:
- г. Нур-Султан +77172777723, +77012140388.
- г. Алматы +77773701266
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