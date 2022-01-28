Ажиотажа по лекарственному обеспечению в медорганизациях Кокшетау нет – врач

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За прошлый год лекарственными средствами в Акмолинской области обеспечены 170 тысяч больных, что больше по сравнению с 2020 годом на 7%. Об этом на прошедшем брифинге сообщила и.о. руководителя отдела общественного здравоохранения управления здравоохранения Акмолинской области Айгерим Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 2020 году в рамках амбулаторного-лекарственного обеспечения расширен перечень с 48 до 140 заболеваний, в 2,2 раза увеличено также наименование бесплатных лекарств - с 280 до 620.

«В связи с пандемией в бесплатный перечень дополнительно включены пять наименований лекарственных средств: три антикоагулянта (ривароксабан, дабигатран, апиксабан), парацетамол, ибупрофен. Лекарственных средств по данному заболеванию достаточно. Поставлено 885 наименований лекарственных средств, на 21% больше по сравнению с 2020 годом», - поделилась А. Каримова.

Как отметила выступающая, в целом, за прошлый год лекарственными средствами обеспечены 170 тысяч больных, что больше по сравнению с 2020 годом на 7%. В результате количество обращений и жалоб по вопросам лекарственного обеспечения снизилось почти в 1,5 раза.

«Конечно, имелись обращения касательно отсутствия конкретных лекарств, но данные случаи решаются индивидуально и сразу. Основная причина неполучения лекарств является то, что объемы препаратов планируются еще с августа, а вновь выявленные пациенты на следующий год остаются без лекарств. Однако медицинскими организациями по новым пациентам осуществляются дополнительные заявки в ТОО «СК-Фармация», - пояснила А. Каримова.

В рамках стационарного обеспечения Едиными дистрибьютором поставлено 985 наименований лекарственных средств за счет средств Фонда социально медицинского страхования, в том числе на 1 млрд тенге по дополнительным заявкам.

В области действуют 26 аптечных пунктов, согласно действующего НПА, при отсутствии препарата по каким-либо причинам пациент может получить необходимое лекарство в другом аптечном пункте по бесплатному рецепту.

На сегодняшний день все 26 организации ПМСП заключили договора-оферту с ТОО «СК-Фармация». Также все 47 медицинских организаций, оказывающих стационарную, стацзамещающую, скорую, реабилитационную помощь, заключили договоры с ТОО «СК-Фармация». Отгрузка препаратов планируется с января.

Как добавила главный врач городской поликлиники Галия Сабатаева, массовых скоплений, ажиотажа по лекарственному обеспечению в медицинских организациях нет.

«Хочу напомнить жителям области, при возникновении жалоб на оказание медицинской помощи на базе управления здравоохранения Акмолинской области функционирует Колл-центр по номеру 8(7162)55-14-14, с режимом работы с 9 утра до 18:30 часов. Также по вопросам деятельности скорой медицинской помощи жители могут обратиться в круглосуточный Колл-центр скорой медицинской помощи по номеру 8(7162)26-47-48», - резюмировала спикер.