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Ажиотажа на обмен инвалюты в Павлодарской области нет – глава филиала Народного Банка

Автор:  
Антон Гагарин
13 Марта 2020, 16:37
Ажиотажа на обмен инвалюты в Павлодарской области нет – глава филиала Народного Банка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Банки второго уровня и обменные пункты в регионе работают в обычном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша общая задача – исключить ажиотаж, особенно в выходные дни, когда торги на бирже KASE закрываются, – заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на рабочей встрече с представителями финансового сектора. – В рамках работы штаба оперативного реагирования, действующего в регионе, этот вопрос мы будем контролировать ежедневно. Сегодня во фронт-офисах наших банков нужно разговаривать с людьми, внятно объяснять происходящее, чтобы не допустить паники среди населения».

Как отметили представители финансового сектора, ситуация в обменных пунктах Павлодарской области сегодня стабильная, а объём валюты достаточен.

«В Павлодарской области около 120 пунктов производят валютные операции», - добавили в акимате Павлодарской области.

По данным администрации региона, Нацбанк контролирует ситуацию на валютном рынке, однако госорганы, по мнению Абылкаира Скакова, должны наладить своё взаимодействие с финансовым сектором на местах.

«Ажиотажного спроса на обменные операции по иностранной валюте в области нет: объём иностранной валюты обеспечен, а кредитные операции производятся в прежнем режиме, — сказал председатель павлодарского филиала АО «Народный Банк Казахстана» Анатолий Бойчин. – Конечно, все процессы, происходящие в мире, отражаются и на нашей экономике. В нашем банке разрабатываются меры по реструктуризации кредитной задолженности, пересматриваются ставки, потому что из-за ситуации в мире кто-то из наших клиентов не получает продукцию от поставщиков, кто-то не может произвести собственную продукцию, то же самое касается и физических лиц».

Очередную встречу с руководителями филиалов банков и обменников аким Павлодарской области запланировал провести через десять дней, добавили в акимате.

Фото пресс-службы акима Павлодарской области.


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