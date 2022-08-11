11 Августа 2022 18:22

Ажиотаж с сахаром: приходят семьями, покупают и возвращаются снова – директор торговой сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены общественного совета Нур-Султана сегодня посетили несколько супермаркетов в городе, чтобы посмотреть по каким ценам реализуются социально значимые продовольственные товары в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стабфонд Нур-Султана влияет на цены посредством «оборотного механизма» – выдача льготных займов. В этом году управление по инвестициям и развитию предпринимательства выделило на эти цели 14 млрд тенге из бюджета. На эти средства были закуплены свыше 40 тонн продовольственных товаров. Они реализуются в 110 торговых сетях. Чтобы не допустить спекуляции и необоснованного роста цен на продовольственные товары, управление заключило 24 договора с торговыми сетями. В столице продукты со стабилизированными ценами продаются в крупных торговых точках, среди которых ТОО «ТД «Aqmol», торговые сети Magnum, «Астыкжан» и «Аян».

Члены Общественного совета города вместе с представителями управления по инвестициям и развитию предпринимательства сначала посетили торговую сеть «Аян». Здесь по стабилизированным ценам продаются гречневая крупа, весовой сахар, хлеб из муки 1-го сорта, окорочка «Курочка ряба», куриные яйца «Курочка ряба». Цены соответствуют тем, что установлены стабфондом.

Затем члены Общественного совета посетили ТОО «ТД «Aqmol». Почти все продукты питания продаются по стабилизированным ценам.

В сети Magnum тоже придерживаются цен, установленных Стабфондом. Однако здесь окорочка «Курочка ряба» продают по 1 тыс. 565 тенге вместо фиксированной 1 тыс. 300 тенге.

В некоторых торговых сетях сахар продают по 370, а в некоторых по 480 тенге за кг.

В ходе посещения торговых объектов к членам Общественного совета обратился покупатель. Он выразил недовольство тем, что в филиале Magnum сахар продают только в определенные часы.

«Почему сахар продают в то время, когда хотят. Иногда мы успеваем покупать, иногда даже не успеваем. В один день продают в 16:00 часов, в другой день в 17:00 часов», - возмутился покупатель.

Директор филиала Magnum Сауле Есильбаева ответила, что сотрудники торговой сети выставляют товары на витрину по мере их поступления.

«Покупатели сами создают такой ажиотаж. По времени выносили на витрину в 09:00 утра. Покупатели сами создают ажиотаж. С сахаром проблем нет, вчера получили 10 тонн. Мы вынуждены сейчас выносить сахар не все время, потому что скапливается почти весь город в той зоне, где продают сахар. На руки даем только 2 кг, чтобы предотвратить спекуляцию. Однако люди умудряются приходить семьями, покупать и возвращаться снова за сахаром», - сказала Сауле Есильбаева.

После посещения ряда объектов председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики и финансов Общественного совета Бауыржан Смаилов отметил, что в целом цены совпадают с реальными ценами на прилавках.

«Из городского бюджета выделяется льготное кредитование для крупных торговых сетей, чтобы они стабилизировали цены на социально значимые продукты питания. Мы посетили три крупные торговые точки. Сделали мониторинг: насколько совпадают реальные цены на прилавках с фиксированными ценами в договорах. В целом цены соответствуют всем договорным обязательствам. Только в двух-трех местах заметил подорожание. Допустим, в торговой сети Magnum окорочка «Курочка Ряба» продают по 1 тыс. 565 тенге при установленной цене 1 тыс. 300 тенге. В «Aqmol» окорочок «Курочка Ряба» продают по 1 тыс. 450 тенге. Мы заметили, что молоко Родина продается по 300 тенге вместо 240 тенге за литр. Сахар продается по двум ценам: 370 и 480 тенге. Мы обнаружили такие замечания», - сказал глава комиссии по вопросам бюджета.

По его словам, сахара в городе достаточно.

«Заключены договоры с производителями. Сахар поступает в город, однако создается излишний ажиотаж. Может быть, это связано с сезоном заготовки варенья. В целом сахара достаточно. При средней норме продажи 60 тонн торговые сети продают 80 тонн. Ситуация с продуктами питания стабильная. Однако инфляция тоже сказывается на росте цен. Это зависит не от самих торговых точек, а от товаропроизводителей, потому что рост цен на энергоносители, на корма животных вызывают рост цен на конечные продукты питания. Мы будем обсуждать вопрос привлечения к ответственности недобросовестных владельцев торговых сетей, которые допустили повышение цен на продукты со стабилизированными ценами. Мы будем мониторить, чтобы торговые сети привели в соответствие цены с теми, которые были указаны в договорах при заключении контракта», - добавил Бауыржан Смаилов.