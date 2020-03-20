Ажиотаж с получением паспортов прекратился в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В миграционной службе Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с выдачей паспортов, сотрудники работают в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, ажиотаж , связанный с получением паспортов региона, спал. Ситуация стабилизировалась в результате принятых управлением миграционной службы и Госкорпорацией «Правительство для граждан» оперативных мер в виде создания дополнительных рабочих мест.
«Сегодня до обеда за этой государственной услугой обратилось более 120 человек. Это обычная практика. Большинство обращений связано со сменой документов, удостоверяющих личность, в связи с окончанием срока действия», - отметил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.
Т.Абилов добавил, что в связи с введением ЧП приостановлено оказание некоторых государственных услуг, оказываемых сотрудниками миграционной службы. Сейчас отменен прием документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительство и на приглашение физических и юридических лиц на въезд иностранцев в РК. Последнее касается гостей из дальнего зарубежья.
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