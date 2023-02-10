Ажиотаж из-за программы «7-20-25» прокомментировали в Казахстанском фонде устойчивости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстанском фонде устойчивости уточнили, какие банки в настоящее время участвуют в программе «7-20-25» по выдаче ипотечных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в программе участвуют: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Finance, РБК Банк, Евразийский банк, Fortebank и Altyn bank.

По данным пресс-службы фонда, в этом году на реализацию программы выделено 100 млрд тенге. Из них 25 млрд тенге должны быть освоены в первые три месяца.

«Лимит первого квартала установлен в размере 25 млрд тенге. Банки работают в пределах этой суммы. С начала года по сегодняшний день банки выдали займы на сумму 11,2 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе прокомментировали ажиотаж в Астане, когда жители столицы в полночь начали съезжаться к Банку ЦентрКредит из-за объявления накануне о начале приема заявок по программе «7-20-25».





«Каждый банк работает по своим внутренним процессам. Например, новые заявки принимаются только после утверждения предыдущих заявок. Средства выдаются банкам по их же запросам. То есть банки подают заявки на суммы, учитывая прошлогодние показатели. Каждый банк принимает решение о периоде подачи заявки на участие в программе на основе собственного внутреннего процесса», - пояснили в фонде.

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