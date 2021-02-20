РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:58, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    «Әжеден ғибрат»: мангыстауские бабушки создали клуб для детей

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауские бабушки создали клуб «Әжеден ғибрат» с целью воспитания у подрастающего поколения национального самосознания. Примечательно то, что их объединяют внуки, которые вместе учатся в одной из школ города, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает со ссылкой на пресс-службу Назарбаев интеллектуальной школы в города Актау в своем аккаунте в Instagram акимат Мангыстауской области, особый клуб призван разъяснить молодому поколению важность соблюдения традиций и обычаев, а также национальные ценности. Бабушки проводят познавательные занятия для школьников, показывают детям, как правильно вить на веретене, готовить национальные блюда.

    16 февраля члены клуба встретились на онлайн-платформе Microsoft Teams и провели первую встречу.


    Рысты Дюмбаева, бабушка ученицы 7 класса Зере Курманбай, продемонстрировала метод прядения на веретене.

    «В настоящее время членами клуба являются 11 бабушек учеников 7-8 классов. Они работают пока в трех направлениях: «Халқын сүйген, салтын сүйер», «Мастер на все руки», «Казахи – гостеприимный народ». На первом заседании мы утвердили план работы клуба. Теперь в конце февраля наши бабушки проведут два мастер-класса», - говорит автор идеи проекта педагог-куратор Сайра Сарсенова.

    Бабушки клуба обязались обучать девочек методам приготовления национальных напитков и блюд, подробно познакомить их с убранством юрты, шить и вязать. Бабушки научат детей разбираться в орнаментах, расскажут о правилах ухода за гостями, покажут оформления блюд, разъяснят содержание суеверий.


    Теги:
    Культура Образование Общество История Казахстана Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!