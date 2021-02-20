«Әжеден ғибрат»: мангыстауские бабушки создали клуб для детей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауские бабушки создали клуб «Әжеден ғибрат» с целью воспитания у подрастающего поколения национального самосознания. Примечательно то, что их объединяют внуки, которые вместе учатся в одной из школ города, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу Назарбаев интеллектуальной школы в города Актау в своем аккаунте в Instagram акимат Мангыстауской области, особый клуб призван разъяснить молодому поколению важность соблюдения традиций и обычаев, а также национальные ценности. Бабушки проводят познавательные занятия для школьников, показывают детям, как правильно вить на веретене, готовить национальные блюда.

16 февраля члены клуба встретились на онлайн-платформе Microsoft Teams и провели первую встречу.





Рысты Дюмбаева, бабушка ученицы 7 класса Зере Курманбай, продемонстрировала метод прядения на веретене.

«В настоящее время членами клуба являются 11 бабушек учеников 7-8 классов. Они работают пока в трех направлениях: «Халқын сүйген, салтын сүйер», «Мастер на все руки», «Казахи – гостеприимный народ». На первом заседании мы утвердили план работы клуба. Теперь в конце февраля наши бабушки проведут два мастер-класса», - говорит автор идеи проекта педагог-куратор Сайра Сарсенова.

Бабушки клуба обязались обучать девочек методам приготовления национальных напитков и блюд, подробно познакомить их с убранством юрты, шить и вязать. Бабушки научат детей разбираться в орнаментах, расскажут о правилах ухода за гостями, покажут оформления блюд, разъяснят содержание суеверий.