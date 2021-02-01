Ажар Гиният: Вакцина - самое первое защитное средство
«Я постоянно получаю вакцину. Это самое первое защитное средство, поэтому наоборот мы должны радоваться, что Казахстан стал одной из первых стран, которая имеет доступ к вакцине. Я рада, что мы можем защитить медицинских работников, свое население», - сказала представителям СМИ Ажар Гиният.
По ее словам, все вакцины имеют одинаковый итог. Это - выработка иммунитетта против коронавируса.
«Самый главный итог вакцинации - выработка в организме антител против коронавирусной инфекции. Я не переживала перед вакцинацией. Я врач, знаю все преимущества и возможный итог, нежелательные эффекты от вакцинных препаратов», - добавила А. Гиният.
Напомним, сегодня начался первый этап вакцинирования против коронавируса.
В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице Главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.