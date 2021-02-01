Ажар Гиният: Вакцина  - самое первое защитное средство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина - самое первое защитное средство, мы должны радоваться, что Казахстан стал одной из первых стран, которая имеет доступ к ней, заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, прошедшая сегодня вакцинацию. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я постоянно получаю вакцину. Это самое первое защитное средство, поэтому наоборот мы должны радоваться, что Казахстан стал одной из первых стран, которая имеет доступ к вакцине. Я рада, что мы можем защитить медицинских работников, свое население», - сказала представителям СМИ Ажар Гиният.

По ее словам, все вакцины имеют одинаковый итог. Это - выработка иммунитетта против коронавируса.

«Самый главный итог вакцинации - выработка в организме антител против коронавирусной инфекции. Я не переживала перед вакцинацией. Я врач, знаю все преимущества и возможный итог, нежелательные эффекты от вакцинных препаратов», - добавила А. Гиният.

Напомним, сегодня начался первый этап вакцинирования против коронавируса.

В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице Главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.