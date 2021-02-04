Ажар Гиният рассказала о своем самочувствии после вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля против коронавирусной инфекции привились более пяти тысяч медицинских сотрудников. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Она также рассказала о том, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О побочных эффектах после прививки информацию собираем. Мы с Ерланом Ансагановичем (Киясов - прим. автора) получили данную прививку. В первые сутки наблюдалась слабость. Многие коллеги, которые получили вакцину, говорят о симптомах слабости в первые сутки. Информация о сложных аллергических реакциях нам не приходила», - сказала Ажар Гиният.

Напомним, что 1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых привились главный санврач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.