РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:39, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Ажар Гиният рассказала о своем самочувствии после вакцины

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля против коронавирусной инфекции привились более пяти тысяч медицинских сотрудников. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Она также рассказала о том, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О побочных эффектах после прививки информацию собираем. Мы с Ерланом Ансагановичем (Киясов - прим. автора) получили данную прививку. В первые сутки наблюдалась слабость. Многие коллеги, которые получили вакцину, говорят о симптомах слабости в первые сутки. Информация о сложных аллергических реакциях нам не приходила», - сказала Ажар Гиният.

    Напомним, что 1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых привились главный санврач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:24
    Чисто ДТП снизилось после легализации авто - МВД РК
    Сегодня, 14:22
    В Казахстане самый высокий уровень безопасности полетов среди стран СНГ
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!