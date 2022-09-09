Ажар Гиният рассказала о новом госнормативе организаций здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации поручения Главы государства по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, в этом году был утверждён новый государственный норматив сети организаций здравоохранения. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно этому нормативу населенные пункты с численностью населения до 50 человек могут быть обеспечены медицинским работником на дому, раньше села не имели такой возможности. В селах с населением от 50 до 500 человек теперь появятся медицинские пункты, с населением от 500 до 1500 человек (ранее было от 800 до 1500) откроются фельдшерско-акушерские пункты», - сказала Ажар Гиният.

По словам министра, это даст возможность обеспечить население более качественной медицинской помощью.

Наряду с этим, в селах с численностью от 1500 до 5000 человек (ранее было от 1500 до 10 000) откроются врачебные амбулатории, в селах, где проживает свыше 5000 жителей, появятся центры ПМСП.

Фото: ortcom.kz







