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Ажар Гиният рассказала, какой вакциной будет прививаться при ревакцинации

12 Ноября 2021 18:30
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Ажар Гиният рассказала, какой вакциной будет прививаться при ревакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, какой вакциной будет прививаться при ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, в октябре я заболела легкой формой коронавирусной инфекции. Теперь, ревакцинацию получу через 3 месяца. Врачи мне так посоветовали. Я хочу получить инактивированную вакцину во время следующей ревакцинации, после вакцинации «Спутником». Слушаю советы врачей»,-с казал Ажар Гиният на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«Я буду прививаться QazVac», - добавила вице-министр.

Ранее, министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации.

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал А. Цой.

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов.

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксированием, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», - отметил А. Цой.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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