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    20:43, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Ажар Гиният пояснила, с чем связан рост летальных случаев от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом месяце в 2,5 раза увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день рост числа умерших пациентов обусловлен увеличением числа госпитализированных больных. По сравнению с предыдущим месяцем количество госпитализированных больных увеличилось в 2,5 раза. В прошлом месяце около 4 тысяч человек получали лечение, сейчас же 10,5 тысяч человек попали в больницы. Более 600 человек из них находятся в реанимации. Большинство людей, поступивших в больницу с осложнениями, занимались самолечением. Есть и те, кто лечился по рекомендациям других людей, а не врачей», - сказала вице-министр здравоохранения на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в связи с этой ситуацией во всех регионах страны работают мобильные бригады.

    «Если вы позвоните участковому врачу, позовете мобильную бригаду, вам оперативно доставят домой лекарства. Возьмут тест, объяснят, где нужно лечиться: дома или в больнице. Поэтому просим не заниматься самолечением и не тратить свое время», - обратилась к казахстанцам Ажар Гиният.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество Минздрав РК
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