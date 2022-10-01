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    16:13, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ажар Гиният посетила Казахский республиканский лепрозорий в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область посетила Казахский Республиканский лепрозорий, рассчитанный на 75 коек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    На сегодня здесь получают лечение 50 больных лепрой. Министр интересовалась вопросами совершенствования методов лечения тяжелого инфекционного заболевания, социальной реабилитации больных.

    В коллективе лепрозория 12 врачей, 36 медицинских работников среднего звена, всего 185 сотрудников.

    В Казахстане лепра не является проблемой общественного здравоохранения. На 1 января 2019 года у нас зарегистрирован 381 больной. Но за последние десять лет в стране вновь выявлено пять случаев этого заболевания, и еще пять случаев – с рецидивом. В отдельных эндемичных регионах сконцентрировано достаточное количество больных (80 % от всего количества). Поэтому говорить о полной ликвидации этой коварной инфекции еще преждевременно.

    Пациенты специализированного учреждения получают весь необходимый перечень медпомощи, включая лабораторную диагностику, физиотерапию, реабилитацию, массаж, имеется аптечный пункт.

    Лепра (болезнь Ханзена, устаревшее название – проказа) – хроническое инфекционное заболевание человека, вызываемое микобактериями лепры, характеризующееся разнообразными по клиническим проявлениям гранулематозными поражениями кожи, слизистых верхних дыхательных путей, периферической нервной системы, костно-мышечного аппарата и внутренних органов. В случае поздней диагностики и несвоевременного лечения болезнь приводит к тяжелой инвалидизации.


    Фото: t.me/DenMinPR




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