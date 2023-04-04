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Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 12:43
Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Гиният А.

Назначить Гиният Ажар министром здравоохранения Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 177


Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «менеджер государственного и местного управления», в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «магистр делового администрирования МВА».

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 г. Атыpay.

С 1994 по 1999 гг. — врач-инфекционист, заведующая отделением медицинской санитарной части №1 г. Актау.

В 1999-2001 гг. — заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

В 2001-2005 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения Мангистауской области.

В 2005-2006 гг. — директор департамента здравоохранения Мангистауской области.

В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С сентября 2017 года занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.

В 2020-2022 гг. - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

С 11 января 2022 года - министр здравоохранения Республики Казахстан.


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