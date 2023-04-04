Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК

Назначить Гиният Ажар министром здравоохранения Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 177

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.

В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2007 году — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «менеджер государственного и местного управления», в 2015 году — НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «магистр делового администрирования МВА».