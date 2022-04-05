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    12:45, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Ажар Гиният о коронавирусе: Болезнь пошла на убыль

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Ажар Гиният объяснила, с чем связаны единичные случаи заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коронавирусная инфекция отступила. Вы это видите. В сутки 10-15 случаев регистрируется. При этом ПЦР-исследование идет, 15 тысяч в сутки проводится и обнаруживаются положительные результаты по 10-15 случаям. Это говорит о том, что сегодня эпидемиологическая ситуация удовлетворительная. Сегодня действительно болезнь отступила. В связи с этим, мы все ограничительные меры сняли», - прокомментировала Ажар Гиният журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    «Это же хорошо. Заболеваемость снизилась. Эпидемиологическая ситуация хорошая, мы все с вами встречаемся. Мы не только ориентируемся на ПЦР-исследования, но и обязательно мониторим обращения в скорую помощь, поликлиники», - отмечает министр.

    На сегодняшний день в ковидных стационарах лечатся более 200 пациентов, в реанимациях находятся 20 человек.

    «Поэтому, ситуацию характеризуем стабильной, болезнь пошла на убыль», - прокомментировала глава Минздрава.

    «При этом мы рекомендуем в местах скопления людей носить маски, учитывая, что в мире ситуация неспокойна», - обратилась министр.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила прогноз по эпидемиологической ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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