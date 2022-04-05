Ажар Гиният о коронавирусе: Болезнь пошла на убыль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Ажар Гиният объяснила, с чем связаны единичные случаи заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирусная инфекция отступила. Вы это видите. В сутки 10-15 случаев регистрируется. При этом ПЦР-исследование идет, 15 тысяч в сутки проводится и обнаруживаются положительные результаты по 10-15 случаям. Это говорит о том, что сегодня эпидемиологическая ситуация удовлетворительная. Сегодня действительно болезнь отступила. В связи с этим, мы все ограничительные меры сняли», - прокомментировала Ажар Гиният журналистам в кулуарах заседания Правительства.

«Это же хорошо. Заболеваемость снизилась. Эпидемиологическая ситуация хорошая, мы все с вами встречаемся. Мы не только ориентируемся на ПЦР-исследования, но и обязательно мониторим обращения в скорую помощь, поликлиники», - отмечает министр.

На сегодняшний день в ковидных стационарах лечатся более 200 пациентов, в реанимациях находятся 20 человек.

«Поэтому, ситуацию характеризуем стабильной, болезнь пошла на убыль», - прокомментировала глава Минздрава.

«При этом мы рекомендуем в местах скопления людей носить маски, учитывая, что в мире ситуация неспокойна», - обратилась министр.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила прогноз по эпидемиологической ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией.