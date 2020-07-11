Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Азербайджанский эксперт: Главная забота Президента РК - безопасность граждан

Автор:  
Бекбау Тайманов
11 Июля 2020, 16:43
Азербайджанский эксперт: Главная забота Президента РК - безопасность граждан

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Обращение к нации Президента Казахстана прозвучало своевременно, оно содержит в себе несколько важных аспектов. Факты и свидетельства, которыми поделился Касым-Жомарт Токаев свидетельствуют о больших усилиях руководства страны, направленных на локализацию негативных воздействий коронавируса, считает азербайджанский эксперт-политолог Тофик Аббасов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, казахстанский лидер поведал о том, что страна борется с напастью на основе выработанной стратегии, она многопрофильна и охватывает санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические и организационно-технические меры. В таких случаях, когда противник человека не виден и очень опасен, необходимо обязательное соблюдение карантинных мер. Решение Госкомиссии о введении двухнедельного карантина по всей стране это правильно и функционально, которое приведет к стабилизации ситуации.

Эксперт отмечает, что Президент РК ясно дал понять, что привлечение к процессу вооруженных сил говорит о концентрации ресурсной базы на общенациональном уровне, их усилиями развернуто большое количество коек, в процесс вовлечены также военные медики. Улучшение лекарственного обеспечения - это тоже забота государственных органов, о чем говорил Глава государства.

«Из обращения Президента Касым-Жомарта Токаева становится ясно, что главной заботой политического руководства Казахстана в эпоху пандемии стала безопасность граждан и поддержание их социального тонуса. Многие из осуществляемых мер показывают, что связь по оси государство-народ в казахстанских реалиях прочна, потому власть рассчитывает на участие в борьбе с коронавирусом всех и каждого», - считает он.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что время трудных испытаний выявляет возможности политических элит по нейтрализации факторов риска. Творческий подход выгодно отличает действия активных сил от позиции тех, кто занимает выжидательную позицию. Ситуация с коронавирусом превратилась не только в полосу потерь, но это еще и время самоанализа, когда креативные возможности политических и деловых кластеров отвечают на вызовы времени стабилизирующими действиями.

Как сообщалось, 8 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам.
Президент Казахстана   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению