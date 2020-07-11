Азербайджанский эксперт: Главная забота Президента РК - безопасность граждан

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Обращение к нации Президента Казахстана прозвучало своевременно, оно содержит в себе несколько важных аспектов. Факты и свидетельства, которыми поделился Касым-Жомарт Токаев свидетельствуют о больших усилиях руководства страны, направленных на локализацию негативных воздействий коронавируса, считает азербайджанский эксперт-политолог Тофик Аббасов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, казахстанский лидер поведал о том, что страна борется с напастью на основе выработанной стратегии, она многопрофильна и охватывает санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические и организационно-технические меры. В таких случаях, когда противник человека не виден и очень опасен, необходимо обязательное соблюдение карантинных мер. Решение Госкомиссии о введении двухнедельного карантина по всей стране это правильно и функционально, которое приведет к стабилизации ситуации.

Эксперт отмечает, что Президент РК ясно дал понять, что привлечение к процессу вооруженных сил говорит о концентрации ресурсной базы на общенациональном уровне, их усилиями развернуто большое количество коек, в процесс вовлечены также военные медики. Улучшение лекарственного обеспечения - это тоже забота государственных органов, о чем говорил Глава государства.

«Из обращения Президента Касым-Жомарта Токаева становится ясно, что главной заботой политического руководства Казахстана в эпоху пандемии стала безопасность граждан и поддержание их социального тонуса. Многие из осуществляемых мер показывают, что связь по оси государство-народ в казахстанских реалиях прочна, потому власть рассчитывает на участие в борьбе с коронавирусом всех и каждого», - считает он.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что время трудных испытаний выявляет возможности политических элит по нейтрализации факторов риска. Творческий подход выгодно отличает действия активных сил от позиции тех, кто занимает выжидательную позицию. Ситуация с коронавирусом превратилась не только в полосу потерь, но это еще и время самоанализа, когда креативные возможности политических и деловых кластеров отвечают на вызовы времени стабилизирующими действиями.