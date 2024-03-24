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    13:23, 24 Март 2024 | GMT +6

    Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в Каспийском море, передает агентство Kazinform.

    Об этом сообщили в бюро исследований землетрясений Центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    Землетрясение было зафиксировано 24 марта в 04:47 по местному времени в Каспийском море в 220 километрах к востоку от сейсмологической станции «Сиязань».

    Эпицентр землетрясения находился на глубине 28 километров.

    Теги:
    Каспийское море Землетрясение Азербайджан СНГ Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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