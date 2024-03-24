13:23, 24 Март 2024 | GMT +6
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в Каспийском море, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщили в бюро исследований землетрясений Центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение было зафиксировано 24 марта в 04:47 по местному времени в Каспийском море в 220 километрах к востоку от сейсмологической станции «Сиязань».
Эпицентр землетрясения находился на глубине 28 километров.