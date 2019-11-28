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Азербайджанские компании планируют принять участие в выставке «Ulttyq Onim-2020»

28 Ноября 2019 19:40
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Азербайджанские компании планируют принять участие в выставке «Ulttyq Onim-2020»

БАКУ. КАЗИНФОРМ – азербайджанские компании планируют принять участие в выставке национальной продукции «Ulttyq Onim-2020» в городе Нур-Султан, где представят свои экспортные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Намерение участвовать в выставке «Ulttyq Onim-2020» с организацией национального стенда, где будет представлена азербайджанская экспортная продукция, подтвердил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе встречи с Послом Казахстана в этой стране Сержаном Абдыкаримов.

Во время встречи собеседники отметили показатели двустороннего товарооборота, обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса и имеющийся потенциал в этой области, а также наметили планы совместной деятельности.

Также дипломат проинформировал собеседника о введении в Казахстане режима «открытого неба» в 11 аэропортах, что будет способствовать увеличению прямых и транзитных пассажиропотоков и развитию казахстанского туристического потенциала.

В завершение стороны затронули тему реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита Орхана Мамедова в Казахстан в мае этого года, обсудили конкретные мероприятия и совместные проекты в целях продвижения экспортной продукции на рынках Казахстана и Азербайджана.

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Ключевые слова: Экономика, Азербайджан,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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