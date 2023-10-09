Азербайджанская нефть подешевела на мировых биржах

Стоимость барреля нефти марки «Азери Лайт», снизившись на 1,75 доллара США, составила 93,17 доллара, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В государственном бюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов за баррель.

Минимальная стоимость нефти «Азери Лайт» была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара за баррель), а максимальная – в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ). Доля государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в контракте составляет 25 процентов.

Между тем, как сообщалось ранее, цены на нефть подскочили на 4% в понедельник на опасениях, что ситуация в Израиле и Газе может нарушить добычу на Ближнем Востоке. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до более чем 86 долларов за баррель. Цена на нефть марки Brent также выросла в начале азиатских торгов.