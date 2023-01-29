Азербайджан завершает эвакуацию сотрудников посольства в Иране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершается работа по эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Иране после вооруженного нападение на дипломатическое учреждение в Тегеране. Об этом сообщил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на haqqin.az.

Как сообщалось ранее, 27 января было совершено вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, повлекшее гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что сегодня планируется доставить в страну сотрудников посольства и членов их семей, а также тело погибшего Орхана Аскерова.

Отмечается, что Министерством иностранных дел были приняты соответствующие меры для доставки в Азербайджан тела Орхана Аскерова, погибшего в Иране. С этой целью Азербайджан выделил самолет, который ждет в аэропорту Тегерана.

Ранее начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана заявил, правительство Ирана не располагает возможностями обеспечить требования Венской конвенции или намеренно нарушает требования о неприкосновенности дипломатических служащих. Решение принято исходя из нависшей угрозы над жизнью и безопасностью азербайджанских дипломатов. Баку не считает, что нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено на личной или семейной почве.

«Мы осуждаем это нападение и требуем от иранского правительства предпринять необходимые шаги для выявления провокаторов. Иранская сторона должна была принять меры против нападения на наше посольство. Тегеран должен принять меры против антиазербайджанской кампании против Азербайджана в Иране. В последние месяцы в иранских СМИ ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда, что могло послужить толчком к сегодняшнему нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном, но такие провокации оказывают негативное влияние», - отметил дипломат.

Фото: Majid Asgaripour/WANA/ REUTERS