Азербайджан сэкономит 1,5 млрд кубометров газа в год благодаря «зеленой» энергетике

Азербайджану потребуется около $500 млн инвестиций для модернизации энергосистемы и интеграции новых мощностей, работающих на базе возобновляемых источников энергии, передает обственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, выступая на форуме Technovation Baku. По его словам, к 2027 году установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Азербайджане достигнет 2 гигаватт.

— Интеграция этих 2 ГВт возобновляемой энергии в энергосистему требует значительных вложений — порядка $500 млн, — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что параллельно с запуском новых объектов «зеленой» генерации в стране ведется масштабная модернизация существующей энергетической инфраструктуры. В частности, на крупнейшей электростанции Азербайджана в Мингячевир мощностью 2,4 ГВт были заменены устаревшие газовые турбины на современные установки.

Как сообщил Эльнур Солтанов, реализация проектов в сфере ВИЭ и модернизация энергетических объектов позволят Азербайджану ежегодно экономить около 1,5 млрд кубометров природного газа.

— В определенном смысле это равносильно открытию нового газового месторождения «Абшерон», — заявил он, подчеркнув стратегическую значимость проекта для энергетической безопасности страны.

По словам замминистра, развитие возобновляемой энергетики имеет не только экологический, но и выраженный экономический эффект. Освобождающиеся объемы природного газа могут быть направлены на экспорт, прежде всего на европейские рынки, что позволит увеличить валютные поступления в национальную экономику.

— Природный газ обладает высокой экспортной стоимостью. Его можно поставлять на европейские рынки по более высоким ценам, а полученные доходы возвращать в экономику страны, — отметил Солтанов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу на 56%.