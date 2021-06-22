Азербайджан с 1 августа вводит обязательное требование COVID-паспорта в сфере услуг

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно изменениям, с 1 июля 2021 года по меньшей мере 80 процентов работников сферы труда и услуг, для которых установлено требование наличия COVID-паспортов, должны быть привиты от COVID-19 первой дозой или иметь сертификат об иммунитете против COVID-19, а с 1 августа 2021 года - COVID-паспорт.

Одновременно с 1 июля в Азербайджане разрешат проведение свадеб, помолвок, дней рождения с участием не более 150 человек. При этом, основными условиями проведения праздничных мероприятий являются наличие COVID-19-паспорта у всех гостей старше 18 лет. Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничной церемонии является обязательным.

Кроме того, во время праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем помещения должно быть подписано соглашение о совместной ответственности за соблюдение правил карантинного режима, нарушение которого влечет совместную ответственность.

Как отметили в Кабмине страны, данные шаги связаны со снижением числа случаев заражения COVID-19 и изменением общей эпидемиологической ситуации в положительную сторону в последние месяцы. В ведомстве подчеркнули, что успешное продолжение процесса вакцинации, реализация которого ведется с начала 2021 года, создают дополнительные возможности для снятия ряда ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима.

Напомним, за последние сутки в Азербайджане выявлено 28 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, летальные исходы – 1.