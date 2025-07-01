Азербайджан повысил пенсионный возраст женщин еще на 6 месяцев

Согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях» предельный возраст для женщин, имеющих страховой стаж не менее 25 лет, увеличивается на шесть месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

В последний раз пенсионный возраст для женщин был повышен на шесть месяцев, до 64 лет, 1 июля 2024 года.

Пенсионный возраст для мужчин, имеющих не менее 25 лет страхового стажа, с 1 июля 2021 года повышен до 65 лет.

До 1 июля 2027 года пенсионный возраст женщин также составит 65 лет.

Ранее мы писали, что в Азербайджане хотят обязать мужчин пополнять пенсионные счета неработающих жен.