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    14:55, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Азербайджан повысил пенсионный возраст женщин еще на 6 месяцев

    Регулирование вступило в силу с 1 июля, пенсионный возраст для женщин теперь составит 64 года и 6 месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    пенсионеры
    Фото: pixabay

    Согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях» предельный возраст для женщин, имеющих страховой стаж не менее 25 лет, увеличивается на шесть месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

    В последний раз пенсионный возраст для женщин был повышен на шесть месяцев, до 64 лет, 1 июля 2024 года.

    Пенсионный возраст для мужчин, имеющих не менее 25 лет страхового стажа, с 1 июля 2021 года повышен до 65 лет.

    До 1 июля 2027 года пенсионный возраст женщин также составит 65 лет.

    Ранее мы писали, что в Азербайджане хотят обязать мужчин пополнять пенсионные счета неработающих жен.

    Теги:
    Пенсионеры Женщины Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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