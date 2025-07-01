14:55, 01 Июль 2025 | GMT +5
Азербайджан повысил пенсионный возраст женщин еще на 6 месяцев
Регулирование вступило в силу с 1 июля, пенсионный возраст для женщин теперь составит 64 года и 6 месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях» предельный возраст для женщин, имеющих страховой стаж не менее 25 лет, увеличивается на шесть месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.
В последний раз пенсионный возраст для женщин был повышен на шесть месяцев, до 64 лет, 1 июля 2024 года.
Пенсионный возраст для мужчин, имеющих не менее 25 лет страхового стажа, с 1 июля 2021 года повышен до 65 лет.
До 1 июля 2027 года пенсионный возраст женщин также составит 65 лет.
Ранее мы писали, что в Азербайджане хотят обязать мужчин пополнять пенсионные счета неработающих жен.