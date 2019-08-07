Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Азербайджан постепенно перестанет выпускать бумажные деньги

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Августа 2019, 11:22
Азербайджан постепенно перестанет выпускать бумажные деньги

БАКУ. КАЗИНФОРМ-Trend - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отслеживает мировую практику по переходу от бумажных к гибридным субстратам (подложкам) при печатании денежных знаков. Об этом сообщили Trend в банке в ответ на запрос о возможности перехода на небумажные носители для дензнаков, считающиеся более выносливыми и защищенными, передает МИА «Казинформ».

В международной практике для продления периода обращения денежных знаков, а также для предотвращения подделывания купюр используются полимерные гибридные материалы, отмечают в ЦБА.

Подобные субстраты состоят из сочетания бумаги и полимера и имеют ряд преимуществ перед полимером. Такие субстраты считаются новейшей технологией и в настоящее время широко используются в мире.

«Полимерные подложки широко используются в ряде стран, однако, некоторые страны с теплым климатом, вернулись обратно к бумажным или комбинированным субстратам для печатания своих банкнот», - сказали в банке.

Что касается Азербайджана, в ЦБА выразили готовность в случае необходимости пересмотреть материал для изготовления манатов.

Сегодня в Азербайджане в обращении находятся манатные купюры, изготовленные из 100- процентного хлопка, а металлические – из стали, меди, латуни и никеля, отметили в банке.

Стоит заметить, что такой же материал применяется и для печатания евро, что делает азербайджанские манаты похожими на общеевропейскую валюту не только по дизайну. Но, как отмечают специалисты, евро более долговечны, вероятно, из-за малого хождения в виде наличности, в Евросоюзе высок уровень безналичных платежей.

По утверждениям экспертов, сроки эксплуатации денежных купюр в Азербайджане составляют 3-5 лет, монет - 20 лет. Самая большая нагрузка падает на мелкие банкноты - в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются.

Банки   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане