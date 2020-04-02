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Азербайджан получил от Китая тесты для выявления COVID-19

Автор:  
Бекбау Тайманов
2 Апреля 2020, 21:55
Азербайджан получил от Китая тесты для выявления COVID-19

БАКУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджана прошла церемония передачи китайской стороной помощи в поддержку борьбы с COVID-19 в Азербайджане. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, в мероприятии участвовали замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и посол Китая в Азербайджане Го Минь и другие лица.

Заместитель главы МИД отметил, что это событие совпало с 28-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и КНР, а также выразил признательность китайскому народу и правительству за оказанную поддержку. В период борьбы пандемией на глобальном уровне в эти трудные дни была продемонстрирована солидарность между народами двух стран. Предоставленные наборы тестов для выявления COVID-19 являются показателем дружбы. Азербайджан с первых дней борьбы с эпидемией в Китае также демонстрировал солидарность с китайским народом, оказывая ему поддержку.

В свою очередь, дипломат отметил, что Азербайджан с первых дней борьбы Китая с эпидемией также был солидарен с китайским народом и оказывал ему поддержку. Правительство Китая приняло решение передать в дар Азербайджану 5 тыс. тестов нового типа для выявления коронавируса. Китай также планирует передать Азербайджану вторую партию противоэпидемической материальной помощи, в том числе неинвазивную респираторную защитную одежду.


Благотворительность   Здравоохранение   Азербайджан   Китай  
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