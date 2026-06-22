Азербайджан подарил Туркменистану танкер

При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась официальная церемония передачи Туркменистану нефтяного танкера «Достлуг», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Нефтяной танкер «Достлуг» был построен азербайджанскими специалистами на Бакинском судостроительном заводе. Длина судна составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, осадка — 4,54 метра, дедвейт достигает 7 875 тонн.

В настоящее время Бакинский судостроительный завод успешно реализовал 14 проектов по строительству судов и свыше 170 проектов по их ремонту. На сегодняшний день в портфеле предприятия находятся 17 заказов, из которых 11 судов находятся на стадии строительства, еще 6 — на этапе проектирования.

Передача судна стала одним из ключевых событий государственного визита президента Туркменистана в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан отправил первый танкер с нефтью в Японию.



