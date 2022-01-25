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    Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

    25 Января 2022, 13:33

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в направлении Матагиса поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны. Как передает Арменпресс, поиск результатов не дал.

    Также отмечается, что утром Азербайджан в районе Шуши передал сотрудникам ГСЧС МВД Арцаха найденное в районе Воротана тело одного военнослужащего, погибшего в ходе войны 2020 г.

    Личность будет установлена после медэкспертизы.

    Таким образом, после установления режима перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1707 тел.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Азербайджан Армения
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