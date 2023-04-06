Азербайджан объявил 4 сотрудников посольства Ирана персонами нон грата

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

«До сведения посла Ирана было доведено, что 4 сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и они должны в течение 48 часов покинуть территорию Азербайджана», - говорится в сообщении.