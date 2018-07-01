Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан
БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на председателя Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчина Мадатова.
«До конца 2018 года мы ожидаем начало экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширение экспорта в прибалтийские страны, Украину и Беларусь, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина», - сказал Э. Мадатов.
По словам Э. Мадатова, компании, производящие и экспортирующие вино, регулярно закупают новые технологии для улучшения и расширения производства. В течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.
Отметим, что, согласно Государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.
- «Байтерек» будет главным результатом сотрудничества Казахстана и России на Байконуре
- Стартаперам Астаны дали советы международные эксперты
- Как обеспечивается эпидемиологическая безопасность в Казахстане
- Казахстанский военный корабль поборется за «Кубок моря» в Баку
- Утверждена форма всеобщего декларирования для казахстанцев
- Об освоении бюджета рассказали в управлении финансов ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана