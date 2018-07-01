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Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан

24 Июля 2018 20:25 162
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Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на председателя Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчина Мадатова.

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«До конца 2018 года мы ожидаем начало экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширение экспорта в прибалтийские страны, Украину и Беларусь, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина», - сказал Э. Мадатов.

По словам Э. Мадатова, компании, производящие и экспортирующие вино, регулярно закупают новые технологии для улучшения и расширения производства. В течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.

Отметим, что, согласно Государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

 

 

 

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Ключевые слова: Азербайджан, Экономика,
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