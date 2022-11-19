Азербайджан, как братская страна, радуется всем успехам Казахстана - посол АР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Азербайджаном существуют крепкие дружественные отношения, ведь наши братские страны имеют очень много общего. О том, как на сегодня развивается двустороннее сотрудничество, какие сферы видятся наиболее перспективными в этом отношении в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Чрезвычайным и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Рагим-оглу Атамогланов.

- Господин Посол, как складываются на сегодня двусторонние отношения между нашими странами, и каковы перспективы их развития?

- Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами и союзниками. Многие факторы объединяют наши страны, дав прочную основу для налаживания плодотворного сотрудничества. Это общая история, общность наших тюркских корней, близость культурных ценностей, а также соседство по Каспию. Здесь немаловажную роль играет схожесть во взглядах на текущие региональные и глобальные процессы. Таким образом, имеются все предпосылки для еще большего сближения наших стран и народов, развития многопланового взаимодействия между нашими государствами. Исходя из всех перечисленных факторов, можно с уверенностью сказать, что перспектива развития двусторонних отношений многообещающая.

- Осенью состоялся визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, как вы оцениваете его итоги?

- Без преувеличения, визит открыл новую веху в истории наших отношений. Программа визита была очень насыщенная, обсуждался широкий спектр вопросов, как в узком составе между главами государств, так и в расширенном формате. Стороны провели очень обстоятельные переговоры по двусторонним отношениям, международной проблематике и увидели совпадение позиций наших стран по всем вопросам.

Мы все наблюдали, какие знаменательные события имели место во время визита. Это в первую очередь, вручение Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву высшего ордена Казахстана «Алтын Қыран» - «Золотой орел». Мы рассматриваем эту награду, как знак уважения всему азербайджанскому народу.

Помимо этого, главы государств ознакомились с проектом Центра развития творчества детей имени Курмангазы, который будет построен в городе Физули казахстанской строительной компанией. Мы выражаем благодарность Казахстану за эту инициативу. Строительство современного, отвечающего всем мировым стандартам центра для развития детей, это еще одно проявление братских отношений между нашими народами.

Президенты посетили казахскую юрту, установленную в Приморском национальном парке города Баку. Для глав государств в юрте был накрыт казахский дастархан, Президенты послушали выступление казахской музыкальной группы.

Визит также был примечателен тем, что состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений и по этому случаю наши президенты обменялись поздравительными словами.

Подытожив вышесказанное, хочу сказать, что визит был очень успешным и плодотворным и в самое ближайшее время дружественные, братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень. Отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете внешней политики Азербайджана.

- По итогам визита был подписан ряд важных документов, какие из них вы бы особо выделили?

- Существует сильная договорно-правовая база между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, в течение последних 30 лет подписано свыше 100 договоров, соглашений и других документов охватывающие различные сферы сотрудничества. В этом смысле, итоги официального визита Президента Казахстана тоже не были исключением с точки зрения дальнейшего укрепления существующей юридической основы взаимоотношений. В ходе визита был подписан пакет документов, среди которых хочу особо отметить «Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия». С подписанием этого важного документа наши союзнические отношения были еще раз зафиксированы и подтверждены на самом высоком уровне.

- Какие сферы на сегодня видятся наиболее перспективными для сотрудничества между нашими странами?

- Между нашими странами налажено конструктивное сотрудничество по широкому спектру двусторонних отношений. Этому способствуют регулярные встречи на высоком уровне, межпарламентские контакты, активные взаимодействия по линии министерств и ведомств.

Успешно функционирует Межправительственная Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, предусматривающая взаимодействие в таких сферах, как торговля, энергетика, транзит и транспорт, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, образование и туризм. Заседания Комиссии проводятся ежегодно, где стороны рассматривают текущее положение дел и определяют дальнейшие шаги. Как и в предыдущие годы, результативным можно охарактеризовать итоги последнего - 18-го заседания Комиссии, состоявшегося 4-5 июля 2022 года в Астане, в рамках которого прошли всеобъемлющие обсуждения и приняты важные решения по приоритетным направлениям. Одновременно, хочу подчеркнуть, что в развитии торгово-экономических отношений немаловажную, я бы даже сказал, незаменимую роль играет налаживание прямых контактов между деловыми кругами и бизнесменами наших стран, чему мы придаем особое значение, и прилагаем усилия в этом направлении.

В связи с негативным воздействием пандемии на мировую экономику наблюдался некий спад в товарообороте наших стран. Отрадно, что начиная с прошлого года мы видим ощутимый рост, по итогам 2021 года товарооборот между странами составил порядка 300 млн долларов. А за восемь месяцев текущего года этот показатель уже был равен 369 млн долларам. На сегодня объем инвестиций Азербайджана в Казахстан достиг 204 млн долларов, размер казахстанских инвестиций в Азербайджан равен 100 млн долларов. Таким образом, цифры говорят сами за себя, поступательная динамика и прогресс налицо в торгово-инвестиционной деятельности. В ходе официального визита Президента Казахстана в нашу страну Главами обоих государств была озвучена цель о достижении в ближайшем будущем объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Учитывая существующий потенциал, думаю это реально.

Гуманитарное сотрудничество - это та сфера, которой надо всегда уделять внимание, потому что это сближает людей. Конечно же, наряду с тесным политическим и экономическим диалогом двух стран, мы с теплотой и вниманием поддерживаем эти связи в сфере культуры, образования, науки и искусства.

Активно развивается сотрудничество между научными учреждениями, на регулярной основе проводится обмен студентами двух стран для прохождения обучения и научной стажировки в образовательных учреждениях АР и РК. Существует Центр имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева при Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при Бакинском государственном университете.

В Баку есть улица имени Абая Кунанбаева, а в Сумгаите - улица имени Ахмета Байтурсынова. В Казахстане тоже существуют улицы связанные с Азербайджаном, например улица имени Гейдара Алиева в Астане, улица имени Физули в Алматы. Выражаю признательность Президенту Республики Казахстан за решение перенести улицу имени Гейдара Алиева, Общенационального лидера Азербайджанского народа, в более достойное место вашей столицы.

- Наибольшую актуальность для Казахстана приобретает вопрос сотрудничества в грузоперевозках и транспортировке сырья через Азербайджан в Европу. Как Вам видится это направление сотрудничества, и какие конкретные проекты уже имеются?

- Выгодное расположение обеих стран на важных трансконтинентальных транспортно-коммуникационных коридорах дает нам возможность наращивать сотрудничество в этой сфере. И в Азербайджане, и в Казахстане созданы все условия для этой цели, построены современные морские порты, железные, автомобильные дороги, другая необходимая инфраструктура и работа в этом направлении продолжается.

В этом контексте, все больше приобретает актуальность Транскаспийский международный транспортный коридор или Средний коридор, который сможет обеспечить короткий и экономически выгодный маршрут для перевозки грузов в Европу и назад. Это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европейский Союз посредством Центральной Азии, Кавказа и Турции. Во время недавней встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с главами иностранных дипломатических миссий господин Президент также отметил важность Среднего коридора. В транспортно-коммуникационной сфере региона появились новые возможности, в первую очередь, запуск Зангезурского коридора послужит экономическому процветанию стран Южного Кавказа, и всех других стран, находящихся за его пределами.

Мы приветствуем программу реформ Казахстана, направленную на модернизацию страны. Казахстан, уверенно продвигаясь вперед путем динамического развития, добился успехов во всех сферах жизни. Сегодня проводимые под решительным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева широкомасштабные реформы и созидательная работа служат всестороннему возвышению братской страны. Несомненно, эти реформы играют важную роль для дальнейшего общественно-политического и социально-экономического развития, для достижения поставленных целей.

Недавно прошедшие в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание глав государств СНГ и другие мероприятия международного уровня еще раз наглядно демонстрируют ту весомую роль, которую Казахстан играет на мировой арене и высокий авторитет страны.

Все эти достигнутые успехи свидетельствуют о правильности выбранного курса. Азербайджан, как братская страна радуется всем достижениям и успехам Казахстана.



