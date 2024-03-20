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    14:23, 20 Март 2024 | GMT +6

    Азербайджан избран председателем СВМДА на 2024–2026 годы

    Азербайджан избран председателем СВМДА на 2024-2026 годы
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Решением Совета министров иностранных дел СВМДА 19 марта Азербайджан избран председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024–2026 годы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МИД Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, в рамках председательства предусмотрено проведение в стране в 2024 году Совета министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году — Совета (Саммита) глав государств и правительств СВМДА.

    — Азербайджан активно участвует в сотрудничестве в рамках СВМДА. Наша страна выполняет функцию координатора мероприятия по построению доверия в сфере «Развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров, — говорится в сообщении МИД АР.

    Впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы является создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии. В настоящее время организация насчитывает 28 членов, а 10 стран имеют статус наблюдателя.

    Основными документами, регулирующими деятельность СВМДА, являются принятая в 1999 году «Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА» и принятый в 2002 году Алматинский акт.

    Теги:
    ООН В мире Политика Азербайджан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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