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    10:06, 30 Май 2025 | GMT +5

    Азербайджан инвестировал $50 миллионов в газовую инфраструктуру ОАЭ

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) объявил о стратегическом вложении $50 миллионов в активы газотранспортной инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Depositphotos

    Инвестиция направлена в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) - ключевой элемент энергетической экосистемы ОАЭ. Проект реализуется через специализированный фонд под управлением глобальной инвестиционной платформы Lunate Capital, базирующейся в Абу-Даби.

    Для SOFAZ это вложение является частью глобальной стратегии диверсификации, направленной на снижение зависимости от цен на нефть и обеспечение стабильного дохода в будущем.

    «Это вложение отражает наш долгосрочный подход: стабильность, надежность и глобальная диверсификация», - отметили в пресс-службе SOFAZ.

    Прогнозируется, что сделка с ADNOC Gas Pipeline может открыть двери и для других прямых вложений SOFAZ в инфраструктуру Ближнего Востока. Аналитики ожидают, что фонд продолжит наращивать свое присутствие в энергетических, транспортных и технологических активах за рубежом.

    В последние годы Баку и Абу-Даби укрепляют экономическое сотрудничество от инвестиций в зеленую энергетику до логистики и финансов. Новая сделка может стать началом для более широкого азербайджано-эмиратского инвестиционного диалога, особенно в сфере энергетики и транспортных хабов.

    Государственный нефтяной фонд АР управляет активами на сумму свыше 60 млрд долларов. Основной задачей Фонда является аккумулирование и эффективное управление доходами Азербайджана от реализации международных нефтегазовых соглашений.

    В марте мы писали, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) готовится подписать соглашение о разведке газа на северо-западе экономических вод Израиля в Средиземном море.

    Теги:
    ОАЭ Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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