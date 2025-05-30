Азербайджан инвестировал $50 миллионов в газовую инфраструктуру ОАЭ

Инвестиция направлена в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) - ключевой элемент энергетической экосистемы ОАЭ. Проект реализуется через специализированный фонд под управлением глобальной инвестиционной платформы Lunate Capital, базирующейся в Абу-Даби.

Для SOFAZ это вложение является частью глобальной стратегии диверсификации, направленной на снижение зависимости от цен на нефть и обеспечение стабильного дохода в будущем.

«Это вложение отражает наш долгосрочный подход: стабильность, надежность и глобальная диверсификация», - отметили в пресс-службе SOFAZ.

Прогнозируется, что сделка с ADNOC Gas Pipeline может открыть двери и для других прямых вложений SOFAZ в инфраструктуру Ближнего Востока. Аналитики ожидают, что фонд продолжит наращивать свое присутствие в энергетических, транспортных и технологических активах за рубежом.

В последние годы Баку и Абу-Даби укрепляют экономическое сотрудничество от инвестиций в зеленую энергетику до логистики и финансов. Новая сделка может стать началом для более широкого азербайджано-эмиратского инвестиционного диалога, особенно в сфере энергетики и транспортных хабов.

Государственный нефтяной фонд АР управляет активами на сумму свыше 60 млрд долларов. Основной задачей Фонда является аккумулирование и эффективное управление доходами Азербайджана от реализации международных нефтегазовых соглашений.

В марте мы писали, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) готовится подписать соглашение о разведке газа на северо-западе экономических вод Израиля в Средиземном море.