Азербайджан и Узбекистан рассматривают внедрение комплекса для межгосударственного документооборота

Азербайджан и Узбекистан рассматривают внедрение комплекса «EDO.IJRO.UZ» для межгосударственного документооборота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.az.

По данным Trend, этот инструмент будет использоваться для управления документооборотом между государственными ведомствами двух стран, что значительно повысит эффективность и оперативность выполнения административных задач.

В Узбекистане активно развивается сфера IT-услуг и количество компаний выросло до 1 600. По итогам 2023 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,206 миллиарда манатов (рост на 16,3 процента).

Специально для агентства Kazinform предоставлено партнерским агентством Trend.az