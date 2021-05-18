Азербайджан и Казахстан заинтересованы в развитии Тюркского совета – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджан и Казахстан заинтересованы в развитии политического, экономического и военного сотрудничества. Это на пользу обеим странам. Такое мнение выразил директор исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению политолога, Казахстан с советских времен имеет мощный военно-промышленный комплекс. Ряд стран закупает военную технику казахстанского производства.

«Турция также заинтересована в совместном производстве военной техники за счет расширения сотрудничества с Казахстаном в этой области. Азербайджан может как закупать современную военную технику у Казахстана, так и производить совместную военную продукцию. Другими словами, можно объединить потенциал Казахстана и Азербайджана в этой сфере», - отметил Э. Шахиноглы.

Со слов руководителя аналитического центра, наряду с двусторонним сотрудничеством, Азербайджан может расширить сотрудничество с Казахстаном в рамках интеграции тюркского мира.

«Обе страны заинтересованы в развитии этой интеграции. После завершения военных действий в Карабахе политическая и военная интеграция тюркоязычных стран с Турцией усилилась. После Азербайджана Казахстан и Узбекистан также провели совместные военные учения с Турцией. В будущем также возможно проведение совместных учений тюркоязычных стран», - сказал спикер.

Э. Шахиноглы считает, что с другой стороны, участие Казахстана в восстановлении Карабаха, строительстве и инфраструктурных работах также на пользу Азербайджана и Турецкого совета в целом.

«Выступая на онлайн-конференции 31 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наша цель - сделать тюркский мир одним из важнейших экономических, культурных и гуманитарных пространств в 21 веке». В ответ Ильхам Алиев подчеркнул, что тюркоязычные страны будут сотрудничать через Зангезурский коридор. Таким образом, Азербайджан, Турция и Казахстан могут сыграть локомотивную роль в усилении политической, экономической и военной интеграции Тюркского совета», - резюмировал Э. Шахиноглы.