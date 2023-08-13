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    11:09, 13 Август 2023 | GMT +6

    Азербайджан и Казахстан будут наращивать транзитные грузоперевозки

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    Фото: azertag.az
    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Делегация Казахстана во главе с министром промышленности и инфраструктурного развития Муратом Карабаевым, в которую в частности вошло руководство портов Актау и Курык, посетила в субботу Бакинский международный морской торговый порт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском порту, стороны обсудили вопросы наращивания объемов транзитных грузоперевозок. В центре внимания были такие темы, как обеспечение стабильного торгового потока, налаживание системных контактов в рамках Среднего коридора – проекта, значение которого возрастает из года в год, а также вопросы обеспечения экологической устойчивости.

    Отметим, что объем грузоперевозок из портов Казахстана через Бакинский порт за семь месяцев текущего года вырос на 15 процентов.


    Теги:
    Азербайджан Другие государственные органы Экономика Международная деятельность РК Международная деятельность
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