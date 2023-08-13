Азербайджан и Казахстан будут наращивать транзитные грузоперевозки

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Делегация Казахстана во главе с министром промышленности и инфраструктурного развития Муратом Карабаевым, в которую в частности вошло руководство портов Актау и Курык, посетила в субботу Бакинский международный морской торговый порт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском порту, стороны обсудили вопросы наращивания объемов транзитных грузоперевозок. В центре внимания были такие темы, как обеспечение стабильного торгового потока, налаживание системных контактов в рамках Среднего коридора – проекта, значение которого возрастает из года в год, а также вопросы обеспечения экологической устойчивости.

Отметим, что объем грузоперевозок из портов Казахстана через Бакинский порт за семь месяцев текущего года вырос на 15 процентов.