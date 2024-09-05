Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия во вторник в Бухаресте подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для реализации проекта «Черноморский подводный кабель» (Black Sea Energy). Об этом написал в социальной сети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов по итогам 8-ой встречи министров четырех стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Parviz Shahbazov/ Х

В публикации министра говорится, что бухарестская встреча руководителей ведомств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии завершилась важными результатами в направлении реализации четырехстороннего соглашения и превращения Азербайджана в поставщика зеленой энергии для Европы.

- Подписанием акционерного соглашения мы добились создания совместного предприятия, - написал министр.

По словам Шахбазова, стороны также договорились разработать План действий, чтобы ускорить процессы до следующей встречи.

- Мы также договорились, что ТЭО будет включать задачи, связанные с оптоволоконной кабельной линией и вопросы интеграции Болгарии, - сообщил Шахбазов.

Фото: Parviz Shahbazov/ Х

Соглашение о создании СП Green Energy Corridor подписали системные операторы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии – «Azərenerji ASC», «Грузинская государственная электросистема», «Трансэлектрика» и MVM. Документ подразумевает производство и транспортировку возобновляемой энергии в Европу по подводному электрическому кабелю по дну Черного моря.

Штаб-квартира СП будет базироваться в Бухаресте. Проект предусматривает прокладку линии электропередачи протяженностью 1195 км, из которых 95 км - по суше, 1100 км под водой.

Фото: Parviz Shahbazov/ Х

Напомним, Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В мае 2024 года энергетические операторы четырех стран подписали меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy.

13 августа 2024 года власти Грузии объявили о том, что итальянская консалтинговая компания CESI завершила технико-экономическое исследование проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря. По ее выводам, данная инициатива является экономически перспективной и технически осуществимой.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на финансирование проекта 2,3 млрд евро