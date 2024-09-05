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    21:45, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП
    Фото: Parviz Shahbazov/ Х

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия во вторник в Бухаресте подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для реализации проекта «Черноморский подводный кабель» (Black Sea Energy). Об этом написал в социальной сети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов по итогам 8-ой встречи министров четырех стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП
    Фото: Parviz Shahbazov/ Х

    В публикации министра говорится, что бухарестская встреча руководителей ведомств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии завершилась важными результатами в направлении реализации четырехстороннего соглашения и превращения Азербайджана в поставщика зеленой энергии для Европы.

    - Подписанием акционерного соглашения мы добились создания совместного предприятия, - написал министр.

    По словам Шахбазова, стороны также договорились разработать План действий, чтобы ускорить процессы до следующей встречи.

    - Мы также договорились, что ТЭО будет включать задачи, связанные с оптоволоконной кабельной линией и вопросы интеграции Болгарии, - сообщил Шахбазов.

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП
    Фото: Parviz Shahbazov/ Х

    Соглашение о создании СП Green Energy Corridor подписали системные операторы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии – «Azərenerji ASC», «Грузинская государственная электросистема», «Трансэлектрика» и MVM. Документ подразумевает производство и транспортировку возобновляемой энергии в Европу по подводному электрическому кабелю по дну Черного моря.

    Штаб-квартира СП будет базироваться в Бухаресте. Проект предусматривает прокладку линии электропередачи протяженностью 1195 км, из которых 95 км - по суше, 1100 км под водой.

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о создании СП
    Фото: Parviz Shahbazov/ Х

    Напомним, Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт.

    В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В мае 2024 года энергетические операторы четырех стран подписали меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy.

    13 августа 2024 года власти Грузии объявили о том, что итальянская консалтинговая компания CESI завершила технико-экономическое исследование проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря. По ее выводам, данная инициатива является экономически перспективной и технически осуществимой.
    Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на финансирование проекта 2,3 млрд евро

    Теги:
    Румыния В мире Грузия Энергетика Венгрия Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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